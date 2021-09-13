В Тверской области зарегистрировали 197 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области зарегистрировали 197 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 227 человек.
В Тверской области зарегистрировали 197 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 63 148 жителей, выздоровели 56 659.

Также стало известно, что в Коми выявили 216 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 210 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в республике зафиксировали 66 267 случаев коронавируса. Выписаны 60 203 жителя.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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