В Омской области выявили 371 случай COVID-19 за сутки

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В Омской области выявили 371 случай коронавируса за сутки.
В Омской области выявили 371 случай COVID-19 за сутки
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в области достигло 78 189. Выписаны 57 693 жителя, в том числе 150 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 599 008 человек. Оба компонента вакцины получили 514 670.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки зафиксировали 195 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб. Из новых заболевших 153 переносят болезнь с ОРВИ, у 17 — пневмония, ещё 29 болеют без симптомов.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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