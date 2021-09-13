В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Ростовской области зафиксировали 470 случаев коронавируса.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В больницах находятся 3542 пациента.

В лабораториях провели 3,7 млн исследований на COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 130 583. Выздоровели 113 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 422 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 161 297 человек. Выздоровели 148 825 жителей, в том числе 402 за последние сутки.

Прививку от COVID-19 сделал 978 031 человек. Оба компонента вакцины получили 905,3 тыс.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.