В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В больницах находятся 3542 пациента.
В лабораториях провели 3,7 млн исследований на COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 130 583. Выздоровели 113 тыс. жителей.
Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 422 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 161 297 человек. Выздоровели 148 825 жителей, в том числе 402 за последние сутки.
Прививку от COVID-19 сделал 978 031 человек. Оба компонента вакцины получили 905,3 тыс.
Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.