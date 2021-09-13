В Оренбургской области подтвердили 335 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 335 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 343 человека.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 71 544 жителя. Вылечились 59 796.

Также стало известно, что в Новгородской области зарегистрировали 126 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Выписан 71 человек, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб.

Вакцинацию в регионе прошли почти 166 тыс. жителей, оба компонента вакцины получили 137 тыс.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.