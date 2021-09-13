В Татарстане выявили 52 случая коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 52 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболели 26 115 человек. Выздоровел 22 721 житель, в том числе семь за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 280 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выписан 171 человек.

Всего в регионе выявили 77 902 заболевших. Вылечились 69 685 жителей.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.