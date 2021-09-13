Песков рассказал, почему Путин не носит военную форму

Президент России Владимир Путин не обязан надевать военную форму на учения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться, это не регламентировано, он не обязан носить форму», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он отметил, что шить специальную военную форму для российского лидера не планируется, а её элементы он время от времени использует.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 сентября, во время рабочей поездки в Нижегородскую область Путин посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.

ВС России во взаимодействии с войсками Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии планируют отработать действия по отражению наступления противника, манёвренной обороне, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

В российском Минобороны заявили, что манёвры будут носить оборонительный характер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и «слаживания» собственных ВС.