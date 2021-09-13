В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Томской области зафиксировали 94 случая коронавируса за сутки. Выписаны 53 жителя.
В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

За всё время в регионе заболели 42 124 человека. Выздоровели 35 518 жителей.

Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 18 178 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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