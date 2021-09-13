В Тамбовской области подтвердили 94 случая COVID-19 за сутки
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в области заболели 41 736 жителей, выздоровели 39 818.
На госпитализации находятся 554 пациента, на карантине на дому — 1091.
Первый этап вакцинации против COVID-19 прошёл 354 201 человек, полностью вакцинированы 318 073.
Также стало известно, что в Ставропольском крае из 3403 специализированных коек для пациентов с коронавирусом в медучреждениях свободно около 20%. Как передаёт newstracker.ru, об этом заявили на заседании координационного совета по противодействию инфекции.
Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.