В Ставропольском крае зарегистрировали 354 случая COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае зарегистрировали 354 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выписан 141 человек.

С начала пандемии в регионе заболели 79 856 жителей, выздоровели 64 572.

Первый компонент вакцины получили 681 тыс. граждан, передаёт pobeda26.ru.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.