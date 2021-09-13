В Удмуртии выявили 226 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 226 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 226 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (126) и Глазове (26). Лечение от COVID-19 проходят почти 7,5 тыс. пациентов.

Вакцинацию прошли 376 056 граждан, из них 312 063 получили оба компонента вакцины. Ещё 33 324 жителя сделали прививку однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Также стало известно, что в Мурманской области привились более 238 тыс. человек. Как передаёт Nord-News, об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

«На прошлой неделе свернули 135 ковидных коек, их осталось 1106, в том числе 939 с кислородом и 124 с ИВЛ. Свободно 30%», — сообщил он.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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