В Совфеде рассказали о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.

«Безусловно, это очень важный шаг системной работы. Наш мониторинг показал, что один из главных вопросов, который волнует педагогов страны, это оплата труда. И зачастую получалась такая картина: чтобы выполнить указы президента, в соответствии с которыми средняя зарплата в регионе педагога должна быть не ниже средней по экономике, зачастую это достигалось за счёт того, что педагог работает на две ставки, две с половиной, полторы», — объяснила Гумерова.

По её словам, самый тревожный факт заключается в том, что базовая, гарантированная часть заработной платы педагогов в большинстве субъектов очень маленькая.

«Лишь 17 субъектов России выполняли рекомендации Министерства просвещения о томи, что базовая часть в общей структуре оплаты труда составляла 70%. Где-то это были 30%, 40% — очень маленькие объёмы гарантированной части. В итоге за одну и ту же работу зарплата педагога в разных регионах иногда в два-три раза отличалась. Поэтому мы с большим воодушевлением воспринимаем (эксперимент. — RT) и уверены, что когда эксперимент покажет правильность этих подходов, возможно, какие-то дополнительные вопросы (появятся. — RT), то эта единая системы оплата труда будет проецироваться на всю территорию нашей страны», — заключила сенатор.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что тестирование планируется в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии.

В проекте документа говорится, что оплата труда педагогов будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначения которых будет определять правительство. При этом регионы смогут дополнительно устанавливать допвыплаты компенсационного и стимулирующего характера.