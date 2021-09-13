В Совфеде рассказали о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.
В Совфеде рассказали о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей
  • РИА Новости

«Безусловно, это очень важный шаг системной работы. Наш мониторинг показал, что один из главных вопросов, который волнует педагогов страны, это оплата труда. И зачастую получалась такая картина: чтобы выполнить указы президента, в соответствии с которыми средняя зарплата в регионе педагога должна быть не ниже средней по экономике, зачастую это достигалось за счёт того, что педагог работает на две ставки, две с половиной, полторы», — объяснила Гумерова.

По её словам, самый тревожный факт заключается в том, что базовая, гарантированная часть заработной платы педагогов в большинстве субъектов очень маленькая.

«Лишь 17 субъектов России выполняли рекомендации Министерства просвещения о томи, что базовая часть в общей структуре оплаты труда составляла 70%. Где-то это были 30%, 40% — очень маленькие объёмы гарантированной части. В итоге за одну и ту же работу зарплата педагога в разных регионах иногда в два-три раза отличалась. Поэтому мы с большим воодушевлением воспринимаем (эксперимент. — RT) и уверены, что когда эксперимент покажет правильность этих подходов, возможно, какие-то дополнительные вопросы (появятся. — RT), то эта единая системы оплата труда будет проецироваться на всю территорию нашей страны», — заключила сенатор.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что тестирование планируется в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии.

В проекте документа говорится, что оплата труда педагогов будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначения которых будет определять правительство. При этом регионы смогут дополнительно устанавливать допвыплаты компенсационного и стимулирующего характера.

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