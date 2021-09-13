В пяти российских регионах испытают новую систему оплаты труда учителей

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В пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что тестирование планируется в Белгородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии.

Нововведение распространят на педагогов из государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. При этом оно не коснётся педагогов из профессорско-преподавательского состава.

В проекте документа говорится, что оплата труда педагогов будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых будет определять правительство. При этом регионы смогут дополнительно устанавливать допвыплаты компенсационного и стимулирующего характера.

В тексте проекта предусматривается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не должны быть ниже, чем были до этого, если объём работы и основания для выплат не изменятся.

Внедрить экспериментальную систему могут с мая 2022 по май 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов.

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