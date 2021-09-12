Губернатор Кобзев связался с пассажиркой упавшего в Иркутской области самолёта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связался с пассажиркой, которая находилась в салоне самолёта, упавшего в регионе. По его словам, из Иркутска вылетает вертолёт Ми-8 с руководителем территориального МЧС.

«Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолёта. Конструкция самолёта деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно, все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — приводит его комментарий сайт регионального правительства.

Инцидент произошёл вечером 12 сентября. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, на борту находились 16 человек.

Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что самолёт пропал с радаров во время повторного захода на посадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, все пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии.