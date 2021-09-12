В авиакомпании сообщили, что L-410 упал под Иркутском во время захода на посадку

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Самолёт L-410 упал около райцентра Казачинское в Иркутской области во время повторного захода на посадку, сообщил Интерфаксу представитель авиакомпании «СиЛА».
В авиакомпании сообщили, что L-410 упал под Иркутском во время захода на посадку
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«Самолёт летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе Казачинского наблюдался туман.

При этом в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы рассказали, что «на борту произошёл отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге».

Об этом также информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

«К жёсткой посадке, по предварительным данным, могла привести ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя. Рассматриваются и другие версии», — пояснил он.

12 сентября пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. В МЧС подтвердили факт происшествия.

На борту самолёта, по имеющимся данным, находились 16 человек.

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