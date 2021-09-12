ТАСС: в Иркутской области пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку

Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, на его борту находятся 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Как отмечает агентство, в МЧС подтвердили факт происшествия с пассажирским самолётом.

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РИА Новости

Как сообщили Интерфаксу в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, «самолёт L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты». «Четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне», — сказали агентству.