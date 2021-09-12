СК: пассажиры совершившего жёсткую посадку в Иркутской области самолёта выжили

Короткая ссылка
RT
По предварительный данным, все находившиеся в совершившем жёсткую посадку под Иркутском самолёте пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии, сообщили в Следственном комитете. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
СК: пассажиры совершившего жёсткую посадку в Иркутской области самолёта выжили
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«По предварительный данным, все находившиеся в самолёте пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).

12 сентября пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек.

Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что самолёт пропал с радаров во время повторного захода на посадку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить