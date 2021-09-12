СК: пассажиры совершившего жёсткую посадку в Иркутской области самолёта выжили
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«По предварительный данным, все находившиеся в самолёте пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).
12 сентября пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек.
Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что самолёт пропал с радаров во время повторного захода на посадку.