Прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом в Иркутской области

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с пассажирским самолётом L-410 в Иркутской области.

«Авиапроисшествие произошло в районе реки Киренги. На борту воздушного судна находились 14 пассажиров, два члена экипажа», — говорится в заявлении прокуратуры.

На место аварии выехал Осетровский транспортный прокурор.

Инцидент произошёл вечером 12 сентября. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, на борту находились 16 человек.

Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что самолёт пропал с радаров во время повторного захода на посадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, все пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии.