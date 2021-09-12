Прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом в Иркутской области

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с пассажирским самолётом L-410 в Иркутской области.
Прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом в Иркутской области
  • РИА Новости

«Авиапроисшествие произошло в районе реки Киренги. На борту воздушного судна находились 14 пассажиров, два члена экипажа», — говорится в заявлении прокуратуры.

На место аварии выехал Осетровский транспортный прокурор.

Инцидент произошёл вечером 12 сентября. Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, на борту находились 16 человек.

Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что самолёт пропал с радаров во время повторного захода на посадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, все пассажиры живы, один находится в тяжёлом состоянии.

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