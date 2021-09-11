Открыта горячая линия для покупателей магазина «Магнит» на Совхозной улице

Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для покупателей магазина «Магнит» на Совхозной улице после инцидента с отравлением арбузом, приобретённым в данном магазине.

«Управление Роспотребнадзора по Москве открывает электронную горячую линию для жителей, проживающих по адресу: город Москва, ул. Совхозная, дом 16, и покупателей магазина «Магнит», размещённого по указанному адресу», — говорится в сообщении ведомства.

Также вопросы можно отправлять на электронную почту, которая указана на сайте Роспотребнадзора.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении семьи в Москве арбузом.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением, после того как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.