Диетолог Королёва дала советы по питанию для гипертоников

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Врач-диетолог Маргарита Королёва дала советы по питанию для гипертоников.
Диетолог Королёва дала советы по питанию для гипертоников
  • РИА Новости

«Гипертоническая болезнь — это полисистемное заболевание тонуса сосудов, выражающееся в повышении артериального давления, первопричиной которого зачастую являются метаболический синдром и метаболические нарушения», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, пациентам с нарушением обмена веществ и тонуса сосудов необходимо системное лечение.

«Я настоятельно не рекомендую заниматься самолечением, вестись на советы нутрициологов», — сказала Королёва.

Что касается дополнительных рекомендаций, помимо консультаций со специалистом, эксперт советует откорректировать питание так, чтобы расставание с лишним весом шло постепенно. Также нужна умеренная физическая нагрузка, ограничение потребления соли, употребление достаточного количества чистой негазированной воды.

Она рекомендовала делать перерывы между приёмами пищи не более трёх часов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News рассказала о способах нормализации уровня холестерина.

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