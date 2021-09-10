Диетолог Королёва дала советы по питанию для гипертоников

Врач-диетолог Маргарита Королёва дала советы по питанию для гипертоников.

«Гипертоническая болезнь — это полисистемное заболевание тонуса сосудов, выражающееся в повышении артериального давления, первопричиной которого зачастую являются метаболический синдром и метаболические нарушения», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, пациентам с нарушением обмена веществ и тонуса сосудов необходимо системное лечение.

«Я настоятельно не рекомендую заниматься самолечением, вестись на советы нутрициологов», — сказала Королёва.

Что касается дополнительных рекомендаций, помимо консультаций со специалистом, эксперт советует откорректировать питание так, чтобы расставание с лишним весом шло постепенно. Также нужна умеренная физическая нагрузка, ограничение потребления соли, употребление достаточного количества чистой негазированной воды.

Она рекомендовала делать перерывы между приёмами пищи не более трёх часов.

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