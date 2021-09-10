В Роскачестве дали советы по покупке арбузов

В Роскачестве дали рекомендации по покупке арбузов. Об этом сообщает газета «Известия».

«При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов — рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды», — заявили эксперты.

По их словам, через такие трещины микроорганизмы с поверхности арбуза достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются и в дальнейшем способны вызвать пищевые отравления.

«Перед тем как нарезать арбуз, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов», — добавили в Роскачестве.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении арбузом семьи в Москве.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.

Сосед пострадавшей семьи в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что она живёт в этом доме довольно давно. По его словам, девочка училась в школе, мама работала, бабушка была на пенсии, но вела активный образ жизни.