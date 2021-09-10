В Калининградской области выявили 188 случаев COVID-19 за сутки

В Калининградской области выявили 188 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Из новых заболевших 152 переносят болезнь с ОРВИ, у девяти — пневмония, ещё 27 болеют бессимптомно.

В Севастополе тем временем зарегистрировали 98 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 124 жителя, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 28 419.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.