Инфекционист Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.
Инфекционист Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Сейчас надо в первую очередь вакцинировать людей от COVID-19», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, если хочется перестраховаться, то можно привиться от гриппа через месяц после вакцинации от коронавируса или сделать прививку от гриппа одномоментно с первым уколом.

«Поливалентные вакцины хорошо известны в медицине, поэтому вопрос, можно ли одномоментно вводить вакцины от нескольких болезней, не представляет ничего сверхъестественного. Вопрос тут в другом: насколько это необходимо», — уточнил Яковлев.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.

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