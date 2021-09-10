В Коми прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Коми выявили 217 случаев коронавируса. Выписаны 550 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 65 613 человек, выздоровели почти 60 тыс.

Под медицинским наблюдением остаются 6719 пациентов.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 340 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. Вылечились 344 человека.

С начала пандемии в регионе заболели 70 535 жителей, выздоровели 58 775.

Ранее Алексей Яковлев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.