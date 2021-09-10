В Коми прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Всего в регионе заболели 65 613 человек, выздоровели почти 60 тыс.
Под медицинским наблюдением остаются 6719 пациентов.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 340 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. Вылечились 344 человека.
С начала пандемии в регионе заболели 70 535 жителей, выздоровели 58 775.
Ранее Алексей Яковлев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.