В Тюменской области продлили ограничения по COVID-19

В Тюменской области продлили до 26 сентября ограничения по COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Соответствующие изменения в постановление регионального правительства утвердил губернатор Александр Моор.

В частности, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий численность зрителей не должна превышать 50% от общего количества мест, а общее число участников — не более 1 тыс.

Личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах госвласти Тюменской области приостановлен до 26 сентября, передаёт «Вслух.ру».

Остаётся в силе масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

Ранее Алексей Яковлев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.