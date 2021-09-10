В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

В регионе развёрнуто 3403 койки. Занято в настоящее время 82% мест.

«Опасность коронавируса пока не снижается. Чтобы защитить себя, важно сделать прививку», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Новгородской области выявили 127 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 137 человек, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб.

Ранее Алексей Яковлев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.