В Омской области зарегистрировали 372 случая COVID-19 за сутки

В Омской области зарегистрировали 372 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в области заболели 77 073 жителя. Выздоровели 56 737 человек, в том числе 403 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 595 711 граждан, из них оба компонента вакцины получили 510 577.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 275 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru. Выписан 241 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 77 062, выздоровевших — 69 053.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.