В Ростовской области выявили 473 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 473 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в медучреждениях остаются 3705 пациентов.

За всё время в области заболели 129 167 человек, выздоровели 112 тыс.

Всего за минувшие 24 часа в России зарегистрирован 18 341 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, дал советы по вакцинации от COVID-19 и от гриппа.