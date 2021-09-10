В Подмосковье появилась возможность получить льготные лекарства по электронному рецепту

В поликлиниках Московской области появилась новая услуга — рецепты на льготные лекарства выдают в электронном виде.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Получить лекарственные препараты можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

«Такой рецепт невозможно испортить или потерять, а при его оформлении врачу не нужно возиться с бумагой. Теперь это всё уходит в прошлое. Врач на приёме в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Если пациенту нужен бумажный вариант рецепта, то это также можно сделать у врача. Данные обо всех рецептах будут доступны в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее НСН сообщала, что госуслугу о предоставлении справок на жильё с 1 апреля в Москве можно получить только онлайн.

Также сообщалось, что на портале госуслуг в Татарстане запустили 82 новые услуги.