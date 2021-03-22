Справки о правах на жильё в Москве будут выдавать только в электронном виде

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что госуслугу о предоставлении справок на жильё с 1 апреля в Москве можно будет получить только онлайн.

Об этом пишет НСН.

По словам заммэра, это самая популярная госуслуга департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах — она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью.

«В 2020 году за этой госуслугой обратились более 35 тыс. раз, каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля её можно будет получить в исключительно электронном виде на портале mos.ru. Подать заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете онлайн в любое удобное время», — рассказал Ефимов.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2021 году увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.