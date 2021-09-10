В Петербурге прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали 14,5 тыс. человек за сутки, из них завершили иммунизацию 11 тыс.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на отчёт Смольного.

За всё время прививочной кампании в городе вакцинировались более 1,5 млн человек.

Работают 172 пункта вакцинации.

Также стало известно, что в выходные в Ижевске откроют ещё один временный пункт вакцинации против COVID-19, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. 11 и 12 сентября сделать прививку можно будет у центральной сцены в парке имени Кирова.

Продолжает работу постоянный пункт вакцинации на центральной площади.

Ранее Алексей Яковлев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.