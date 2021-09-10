В Нижегородской области подтвердили 409 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 409 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 160 034 жителя. Выздоровели 147 644 человека, в том числе 384 — за минувшие 24 часа.

Всего в России за сутки зарегистрировали 18 341 случай COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.