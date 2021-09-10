В Удмуртии зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали 228 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 224 жителя.
В Удмуртии зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (130 человек), а также в Увинском районе и Сарапуле.

Вакцинацию прошли 374 169 жителей. Оба компонента вакцины получили 310 324 человека.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки выявили 52 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в республике достигло 25 957.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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