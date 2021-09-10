В Ставропольском крае выявили 357 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае зарегистрировали 357 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 187 жителей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 78 791. Выздоровели 63 959 человек.

«Остановить распространение инфекции должна помочь вакцинация. Иммунизационная кампания продолжается», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от коронавируса за минувшие 24 часа прошли 4,3 тыс. жителей, всего — 1 033 025, передаёт «Реальное время» со ссылкой на главного эпидемиолога, специалиста по иммунопрофилактике республиканского Минздрава Дмитрия Лопушова.

В регионе работает 163 пункта вакцинации.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.