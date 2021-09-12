Юрист рассказал, как действовать в случае покупки некачественного товара

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что нужно делать в случае покупки некачественного товара.

«С непродовольственными товарами всё достаточно понятно. У потребителя есть четыре варианта действий: потребовать замены на товар той же марки и модели; потребовать замены на товар другой марки и модели, но с перерасчётом цены; потребовать незамедлительного и бесплатного устранения недостатков купленного товара или, если чинили сами, возмещения расходов; отказаться от сделки, вернуть некачественный товар и потребовать возврат денег», — объяснил эксперт.

При этом, как подчеркнул специалист, продовольственные же товары, как правило, возврату и обмену не подлежат в связи с тем, что после нарушения заводской или иной упаковки затруднительно однозначно определить, пользовался покупатель ими или нет.

«Кроме того, у него появляется возможность испортить или подменить товар. Поэтому, если дело касается продовольственных товаров и покупатель желает убедиться в их надлежащем качестве, то делать это надо прямо в магазине... Только так можно добиться возврата денег или обмена сомнительной продукции. Но если вы вынесли товар из магазина и через некоторое время вернулись с претензиями, то этот поход, скорее всего, не увенчается ничем, кроме потраченного времени и нервов», — рассказал Соловьёв.

При этом, по его словам, всё-таки есть способ, с помощью которого «можно восстановить справедливость и наказать недобросовестных продавцов».

«А именно: взять некачественный товар и чек, отдать его на экспертизу и с её результатами обращаться сначала с претензией в торговую точку или её головную организацию, а если не поможет, то в региональную торговую инспекцию. Если и здесь справедливость не будет восстановлена, то в суд. В суде, кстати, можно будет взыскать не только материальный, но и моральный ущерб. Однако это весьма небыстрый и непростой путь», — объяснил он.

Как добавил юрист, сегодня более уместно говорить о соблюдении довольно простых правил, благодаря которым можно избежать покупки некачественных продуктов и товаров.

«Не приобретать продукцию с истекающим или истёкшим сроком годности, особенно состоящую из нескольких ингредиентов (салаты, ассорти, наборы); с нарушенной упаковкой; требующую особых условий хранения в местах, где отсутствует соответствующее оборудование; в местах прохождения туристических потоков; в стихийно организовавшихся местах торговли», — заключил собеседник RT.

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