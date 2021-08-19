В Роскачестве провели опрос о влиянии пандемии на качество продуктов питания

В Роскачестве провели опрос о влиянии пандемии COVID-19 на качество продуктов питания. В исследовании приняли участие более 1 тыс. россиян из восьми федеральных округов.

Об этом сообщает «Правда.Ру».

Так, по словам 57% участников опроса, качество продуктов за время пандемии коронавируса особо не изменилось.

Ещё 4% респондентов считают, что оно стало даже выше.

При этом в том, что за последний год качество продуктов снизилось, уверены 39% опрошенных.

Как уточняется, больше всего респонденты недовольны качеством колбасных изделий (72%), молочных продуктов (59%) и сыров (55%).

В список продукции, к качеству которой россияне относятся негативно, также вошли мясо, рыба, овощи, сладости, хлебобулочные изделия и фрукты.

Ранее, как сообщало kp.ru, в Роскачестве дали рекомендации по выбору картофеля.