В Роскачестве провели опрос о влиянии пандемии на качество продуктов питания
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
Так, по словам 57% участников опроса, качество продуктов за время пандемии коронавируса особо не изменилось.
Ещё 4% респондентов считают, что оно стало даже выше.
При этом в том, что за последний год качество продуктов снизилось, уверены 39% опрошенных.
Как уточняется, больше всего респонденты недовольны качеством колбасных изделий (72%), молочных продуктов (59%) и сыров (55%).
В список продукции, к качеству которой россияне относятся негативно, также вошли мясо, рыба, овощи, сладости, хлебобулочные изделия и фрукты.
Ранее, как сообщало kp.ru, в Роскачестве дали рекомендации по выбору картофеля.