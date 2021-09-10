В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
Об этом пишет РИА Новости.
Церемония организована в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.
Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте.
Рядом почётный караул несёт траурную вахту.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.
Похороны пройдут 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.