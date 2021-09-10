В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым проходит в Москве.

Об этом пишет РИА Новости.

Церемония организована в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте.

Рядом почётный караул несёт траурную вахту.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Похороны пройдут 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.