В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

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Церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым проходит в Москве.
В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

    Об этом пишет РИА Новости.

    Церемония организована в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

    Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте.

    Рядом почётный караул несёт траурную вахту.

    Как сообщалось, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

    Похороны пройдут 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.

    Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.

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