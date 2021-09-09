Похороны Зиничева пройдут в закрытом для прессы режиме

Похороны трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут 9 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.

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