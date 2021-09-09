Похороны Зиничева пройдут в закрытом для прессы режиме

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Похороны трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут 9 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.
Похороны Зиничева пройдут в закрытом для прессы режиме
  • globallookpress.com
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«На Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева... Церемония пройдёт в закрытом для прессы режиме», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы городского главка МЧС.

На Северном кладбище похоронены родители Евгения Зиничева.

В пятницу, 10 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания в Москве с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Путин заявил, что Зиничев до конца исполнял свой долг.

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