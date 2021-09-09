В Самарской области выявили 468 случаев COVID-19 за сутки

В Самарской области выявили 468 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 94 300.

За минувшие 24 часа проведено 9279 тестов на COVID-19, с начала пандемии — 3 413 248.

Также стало известно, что в Оренбургской области провели более 2 млн исследований на коронавирус, за последние сутки — около 6 тыс., передаёт RIA56.

Исследования организованы в 22 лабораториях.

Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим COVID-19 или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.