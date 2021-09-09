В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Оренбургской области зарегистрировали 337 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 70 195 жителей. Выздоровел 58 431 человек, в том числе 328 оренбуржцев за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 272 случая коронавируса за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на штаб. Выписаны 226 жителей.

Всего в регионе заболели 76 787 человек, выздоровели 68 812.

Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.