В Москве проведут эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках

В рамках эксперимента в ближайшее время в Москве граждане смогут получать льготные препараты в коммерческих аптеках, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В ближайшее время мы запустим эксперимент, в рамках которого пациент сможет получить лекарство по льготному рецепту (наряду с городскими пунктами выдачи препаратов) в коммерческих аптеках. Речь идёт о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объёма препаратов для льготников», — приводит её слова Интерфакс.

Ракова отметила, что такие меры позволят разгрузить аптечный склад с лекарствами, а пациенты получат больше точек для получения необходимых медикаментов. Две крупные аптечные сети уже изъявили готовность принять участие в проекте.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта.