В Нижегородской области подтвердили 406 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 406 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 159 625 жителей. Выписаны 147 260 человек, в том числе 377 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 968 244 жителя, оба компонента получили 891 295.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 110 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Выздоровели 138 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 28 321.

Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.