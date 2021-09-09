В Нижегородской области подтвердили 406 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 159 625 жителей. Выписаны 147 260 человек, в том числе 377 за минувшие 24 часа.
Вакцинацию прошли 968 244 жителя, оба компонента получили 891 295.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 110 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Выздоровели 138 человек.
Общее число заболевших в городе достигло 28 321.
Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.