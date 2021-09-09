Первый день голосования на выборах в Госдуму будет рабочим во всех школах

Все школы в первый день голосования на выборах в Госдуму 17 сентября будут работать, сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

«17-е число — это рабочий день, поэтому в этот день школы будут работать, безусловно», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметил Бугаев, там, где образовательное учреждение не задействовано в мероприятиях, связанных с выборами, будет обычный учебный день. Занятия в обычном режиме пройдут и там, где можно обеспечить разведение потоков избирателей и учеников. Где это сделать невозможно, будут организованы занятия вне учебных заведений.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 сентября на думских выборах досрочно проголосовали почти 50 тыс. человек.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.