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На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 50 тысяч человек

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что к настоящему времени на выборах депутатов Госдумы досрочно проголосовали почти 50 тыс. человек.
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 50 тысяч человек
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях», — приводит ТАСС её слова на заседании ЦИК.

Как отметила Памфилова, с 3 сентября проводится досрочное голосование на участках за рубежом.

Она проинформировала, что на территории 22 субъектов России в труднодоступных местах и на судах проголосовали 41 869 избирателей, а на зарубежных участках — 7868 человек в 17 странах.

Ранее сообщалось, что почти 2 млн граждан подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.

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