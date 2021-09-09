В Удмуртии за сутки выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции

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В Удмуртии по состоянию на 9 сентября выявлено 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 33 ребёнка и 47 человек старше 65 лет.
В Удмуртии за сутки выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции
  • © AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (138).

Выписаны после выздоровления 183 человека.

За сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В Ставропольском крае за прошедшие сутки также выявлены новые случаи заболевания (358). Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на слова губернатора региона Владимира Владимирова.

За истекшие сутки 210 человек были выписаны.

На сегодняшний день общее число выздоровевших от COVID-19 в крае достигло 63 772, а заболевших — 78 434.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы оценили вероятность четвёртой волны коронавирусной инфекции COVID-19 в сентябре.

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