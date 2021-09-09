В Депздраве Москвы оценили вероятность четвёртой волны COVID-19 в сентябре

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В Департаменте здравоохранения Москвы оценили вероятность четвёртой волны коронавирусной инфекции COVID-19 в сентябре.
В Депздраве Москвы оценили вероятность четвёртой волны COVID-19 в сентябре
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«Мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре (а вероятность четвёртой волны очень высокая): в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся (в работу с коронавирусными пациентами), в какой очерёдности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций — эта технология очень отработана как туда, так и обратно», — приводит ТАСС текст из презентации к выступлению руководителя департамента Алексея Хрипуна на форуме социальных инноваций регионов.

Согласно данным на 9 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 18 380 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 084 284 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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