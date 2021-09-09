ФМБА приступит к доклиническим испытаниям спрея «МИР 19»
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.
Она напомнила, что МИР 19 уже прошёл первую и вторую фазы клинических испытаний и будет выпущен в ингаляционной форме, а теперь в агентстве создают аналог препарата в форме спрея.
Отчёт со сведениями о второй фазе клинических испытаний лекарства для его регистрации в ФМБА планируют выслать Минздраву во второй половине сентября.
Ранее в агентстве сообщили о прохождении третьей стадии клинических исследований первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против COVID-19 — речь идёт о препарате «КОВИД-глобулин».