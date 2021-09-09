ФМБА приступит к доклиническим испытаниям спрея «МИР 19»

В ближайшее время в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) приступят к доклиническим испытаниям препарата «МИР 19» в форме спрея.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

Она напомнила, что МИР 19 уже прошёл первую и вторую фазы клинических испытаний и будет выпущен в ингаляционной форме, а теперь в агентстве создают аналог препарата в форме спрея.

Отчёт со сведениями о второй фазе клинических испытаний лекарства для его регистрации в ФМБА планируют выслать Минздраву во второй половине сентября.

Ранее в агентстве сообщили о прохождении третьей стадии клинических исследований первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против COVID-19 — речь идёт о препарате «КОВИД-глобулин».