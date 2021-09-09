В Роскачестве провели исследование 30 марок ультрапастеризованного молока

Роскачество исследовало 30 марок ультрапастеризованного молока по 63 показателям качества и безопасности.

Об этом пишет kp.ru.

В числе исследованных продукты известных марок — «Авида», «Весёлый Молочник», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Простоквашино», Parmalat, Valio и другие.

Нарушения специалисты обнаружили только в двух видах продукции торговых марок «Тяжин» и «Фрау Му», в них показатель сухого молочного остатка (СОМО) оказался ниже установленных нормативов.

Нарушений по содержанию антибиотиков даже в минимальных следовых количествах специалисты ведомства не выявили ни в одном из образцов. Кроме того, после высокотемпературной обработки в молоке не остаётся патогенных микроорганизмов, а это значит, что ультрапастеризованное молоко — действительно безопасный продукт.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, какие продукты из супермаркета могут негативно отразиться на здоровье.