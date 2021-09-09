Аналитик рассказал, как не стать жертвой мошенников по краже данных в интернете

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с RT прокомментировал новую схему мошенников по краже данных на портале «Госуслуги».

«Что касается этой и всех подобных схем, прежде всего нужно максимально скептически относиться к подобным входящим сообщениям, по каким бы каналам вы их ни получали: звонки, электронная почта, сообщения в мессенджерах и социальных сетях», — считает эксперт.

Он отметил, что большинство сообщений, которые получают граждане, «как минимум нежелательны, а то и потенциально опасны».

Ульянов предупреждает, что лучше отказаться от перехода по предложенным ссылкам и обратиться в организацию по официальным контактам.

«Да, бывает, что это не за 5—10 минут, но тем не менее стоит потратить время вместо того, чтобы потратить свои данные или деньги», — добавил аналитик.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк выявил новую схему мошенничества на портале «Госуслуги», нацеленную на кражу данных.

По его словам, гражданам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают её исправить, заполнив анкету с данными, при повторной регистрации и оплате госпошлины.