Специалист по безопасности назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян

Короткая ссылка
Директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян.
Специалист по безопасности назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян
  • Pixabay

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что злоумышленники могут пойти на такие шаги, как кража сканов документов и заполнение анкет для трудоустройства.

«Если преступники получили доступ к личным документам жертвы, то одним микрозаймом они не ограничиваются, а обращаются сразу в несколько, набирая кредитов на внушительную сумму», — отметил специалист.

Как напомнил Новиков, нередко для получения денег требуется лишь сделать фотографию с паспортом в руках. Ненадёжными местами для хранения сканов документов и платёжных карт считаются почта, облачные сервисы и незащищённое хранилище на смартфоне.

Ещё один способ, используемый мошенниками, — убеждение жертвы заполнить анкеты для устройства на работу, участия в конкурсе, получения финансовых бонусов. Третий способ — фишинг, когда пользователь получает ссылку на ресурс, похожий на настоящий, где просят оставить личные данные.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить