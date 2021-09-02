Специалист по безопасности назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян

Директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что злоумышленники могут пойти на такие шаги, как кража сканов документов и заполнение анкет для трудоустройства.

«Если преступники получили доступ к личным документам жертвы, то одним микрозаймом они не ограничиваются, а обращаются сразу в несколько, набирая кредитов на внушительную сумму», — отметил специалист.

Как напомнил Новиков, нередко для получения денег требуется лишь сделать фотографию с паспортом в руках. Ненадёжными местами для хранения сканов документов и платёжных карт считаются почта, облачные сервисы и незащищённое хранилище на смартфоне.

Ещё один способ, используемый мошенниками, — убеждение жертвы заполнить анкеты для устройства на работу, участия в конкурсе, получения финансовых бонусов. Третий способ — фишинг, когда пользователь получает ссылку на ресурс, похожий на настоящий, где просят оставить личные данные.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.