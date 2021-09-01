Аналитик Муртазин предупредил о нежелательности долгих бесед с возможными телефонными мошенниками

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил о нежелательности долгих бесед с возможными телефонными мошенниками.

«Разговаривать с этими людьми не стоит. Сотрудники МВД и банка, как правило, не звонят. Да, мошенники знают ваше имя, какие-то другие сведения. Нужно заканчивать разговор и не общаться. Чем больше вы говорите, тем больше вероятность того, что вас обманут», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, как правило, злоумышленники звонят с подменных номеров, можно обратиться к своему оператору связи, чтобы зафиксировать случившееся.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о самых популярных способах мошенников для обмана россиян.